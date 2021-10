Salzburger Musicalstar Lukas Perman: "Ich freue mich über meine erste Vaterrolle"

Bisher war Musicalstar Lukas Perman meist in der Rolle des jungen Liebhabers zu sehen. In Salzburg übernimmt er jetzt den Part des Baron von Trapp.

Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der Premiere steht am Freitag, 22. Oktober, die Wiederaufnahme des Musicals "The Sound of Music" am Programm des Salzburger Landestheaters. Für Hauptdarsteller Lukas Perman ist es eine Rückkehr nach Salzburg.

Der 40-Jährige ist in St. Pantaleon aufgewachsen und hat in Salzburg das Musische Gymnasium absolviert und ein Jahr am Mozarteum Gesang studiert, bevor er ans Konservatorium Wien wechselte. Einer seiner ersten Studentenjobs führte ihn zu den Salzburger Festspielen, wo er ...