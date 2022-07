Salzburger Musikerfamilie eröffnete Festspiele Golling

Die Familienbande von Pianistin Ariane Haering und Geiger Benjamin Schmid - im Bild mit Darius, Emilian und Cosima - eröffnete am Dienstagabend die Festspiele Golling. Auf dem Programm standen Mozart, Vivaldi, ein Ländler und Songs wie Summerrain von Michael Jackson und Misty von Eroll Garner, zu denen sich Cosima singend selbst am Klavier begleitete. Im Publikum saß auch die langjährige frühere Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler. "Endlich hat sie mal Zeit", meinte Festspiele Golling-Vorstand Hermann Döllerer bei der Begrüßung. Er betonte auch, dass die Festspiele Golling auch in und nach ihrem 23. Jahr immer "kleine Festspiele" bleiben wollten. Zum Aperitif gab es Weine von Sonja und Ernst Frischauf. Nach dem Konzert ging es dann zum "zweiten Akt" des traditionell aus Kunst und Kulinarik bestehenden Festivals ins Wirtshaus bzw. ins Gourmetrestaurant Döllerer. Dort hatten Andreas Döllerer (im Bild mit Ehefrau und Gastgeberin Christl Döllerer) und sein Küchenteam ein Menü mit gebeiztem Bluntausaibling, Karee vom Molkeschwein und einen süßen Abschluss aus Himbeeren und Basilikum vorbereitet.