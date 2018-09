Salzburger Rockhouse feiert im Oktober 25. Geburtstag

Knapp 1800 Veranstaltungen im Saal, dazu weitere 1400 in der Bar, 8495 Bands, rund eine Million Besucher: Das Salzburger Rockhouse, das im Oktober sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat die regionale Musikszene verändert.

Das Live-Konzert bleibe auch in Zeiten von Youtube und Streaming der Fels in der Brandung, sagte Geschäftsführer Wolfgang Descho am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Einen regelmäßigen Konzertbetrieb mit heimischen und internationalen Musikern anzubieten sowie Proben- und Auftrittsmöglichkeiten für die heimische Szene zu schaffen, seien vor 25 Jahre die Ziele des Rockhouses gewesen. Beides sei gelungen. "In den 1980ern war ein Rock- oder Popkonzert in Salzburg ein Jahrhundertereignis. Heute ist es selbstverständlich, dass es ein ganzjähriges Programm gibt", meinte Descho. Mit Auftritten im Rockhouse hat für viele Musiker ihre Karriere begonnen. Descho nannte Wanda oder Voodoo Jürgens als Beispiele.

Das Jubiläum feiert das Rockhouse am 12. und 13. Oktober mit einer zweitägigen Geburtstagsfeier. Am ersten Tag stehen mit Kreisky, Magic Delphin, The Crispies oder Coperniquo heimische Künstler im Vordergrund. Internationale Prominenz gastiere am Samstag mit Anti-Flag, Silverstein, Cancer Bats und den Worriers, kündigte Programmchef Wolf Arrer an. Und auch sonst hält der Herbst einige Höhepunkte bereit. So werden die Tiger Lillies am 13. Dezember im Rockhouse gastieren. Österreich ist mit der aufstrebenden Rapperin Mavi Phoenix (20.11.) oder der Band Granada (12.12.) vertreten. Die Sparte Pop decken Auftritte von Mike Singer (25.10.) und Bosse (30.11.) ab. The Rasmus aus Finnland (6.10.) und die deutschen Indie-Rock-Aufsteiger Leoniden (15.11.) treten ebenfalls im Herbst in Salzburg auf.

Die Eleven-Empire-Reihe präsentiert Musiker, die sich nicht in Schubladen einordnen lassen. In dieser Reihe sind Bands wie Swutscher (4.10.), The Whiskey Foundation (28.11.) oder Pyrit (11.12.) geplant. Als Veranstalter dem Publikum Wege zur Musik zu öffnen, sei in den vergangenen 25 Jahren das Ziel des Rockhouses gewesen, sagte Arrer. Und auch für die Zukunft verspricht er "Musik ohne Scheuklappen".

Rund 30 Workshops stehen in den kommenden Wochen im Rahmen der Rockhouse Academy auf dem Programm. Sie reichen von den beliebten Schnupperworkshops für Kinder bis hin zur Veranstaltung "Auskennen im Musikbusiness", bei der Mitglieder der Band Granada ihre Erfahrungen weitergeben.



Quelle: SN