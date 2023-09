Salzburger Rockhouse feiert seinen 30er: Ausverkauft, schlau und auf neuen Wegen

Ausverkauft ist daher auch schon ein Tag der jährlichen "Birthday Party" im Oktober. Weil es ein runder Geburtstag - der 30. - ist, wird heuer nämlich gleich an zwei Tagen gefeiert. Unter anderem kommen Avec, die Salzburger Indie-Helden Please Madame, Bukahara oder Bon Jour. Das Fest zeige die Bandbreite, für die das Haus steht: von Indie-Folk über Electropop bis zu ewigen Helden reicht das Angebot. Und freilich finde man auch "eine lokale Note in nahezu allen Bereichen des Programms", sagt Descho. Im Vorprogramm großer Acts oder bei der Birthday Party, am auffälligsten aber in der Local-Heroes-Reihe, die es so lange wie das Rockhouse gibt und bei der im vergangenen Juli die 1000. Band ihren Auftritt hatte. Im Moment sei allerdings die Menge junger Bands nicht so groß wie vor Corona, sagt Descho, der die Local-Heroes-Schiene "seit 30 Jahren und auch weiterhin" kuratiert.

Manches werde also gleich bleiben rund um den Geburtstag, doch nach diesen 30 Jahren zeichnen sich auch Veränderungen ab.

Für Wolf Arrer war es die letzte Programmvorstellung. Er geht nach 26 Jahren als Programmchef im Rockhouse Ende des Jahres in Pension. "Es schwingen dann schon etwas gemischte Gefühl mit, wenn ich zum letzten Mal da stehe - aber das fällt mir nur auf, wenn mich jemand danach fragt", sagt er. Das Team und er hätten auch für die letzte von ihm verantwortete Saison getan, was einer der Aufträge des Rockhouse ist. "Schlau konzipieren und das für eine realistische Größenordnung", sagt er, und das - etwa in der von Sebastian König verantworteten Reihe "Eleven Empire" - immer in höchster Qualität auch "abseits der Mainstream-Trampelpfade".



Programmdetails und Tickets: www.rockhouse.at