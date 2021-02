Salzburger Rockhouse verdichtet Streaming-Angebot

Salzburger Bands nutzen die virtuelle Möglichkeit eines Bühnenauftritts während des Lockdowns.

Streamen oder doch warten, bis die Konzerthäuser öffnen dürfen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Veranstalter. Das Rockhouse Salzburg hat sich für ein Streaming-Angebot namens "Club Sessions" entschieden. Seit Mai nutzten Salzburger Bands wie Please Madame, Bluesbrauser oder Magic Delphin die Möglichkeit eines Auftritts mit professionellem Sound und Lichtshow, die Fans verfolgen den Gig per Facebook mit und tauschen sich via Kommentarfunktion aus. Die Rückmeldungen gäben der Initiative des in Salzburg-Schallmoos beheimateten Konzertveranstalters recht, berichtet Sprecherin Susanna Kuschnig: "Wir bekommen sehr viel positives Feedback. Viele Musikfans sind froh, dass sich in Salzburg etwas tut."

Auch die Künstler aus Salzburg nehmen die Möglichkeit eines Konzerts in Zeiten des Lockdowns gern an. Deshalb hat das Rockhouse sein Streaming-Angebot im Februar erweitert. Mit den Helmut Bergers (19. 2.) und dem Synthie-Pop-Geschwisterduo Mynth (27. 2.) werden schillernde Vertreter der Salzburger Musikszene zwei weitere "Club Sessions" bestreiten.

Dank einer Kooperation mit dem Salzburger Community-Sender FS1 kann aber auch das altbewährte "Local Heroes"-Format via Stream über die Bühne gehen: Heute, Freitag, teilen sich die beiden jungen Sängerinnen Dua Plicity aus Wien einen Konzertabend mit Liebes Lied, dem neuen Bandprojekt der Salzburger Musiker Ilona und Christoph Lindenbauer sowie Bernie Rothauer. FS1 überträgt ab 19.30 Uhr per Livestream. Das geplante Livekonzert vor realem Publikum soll nachgeholt werden. "Alle Bands freuen sich auf die Möglichkeit eines Bühnenauftritts, aber sie wollen auch noch mal mit Publikum spielen", sagt Susanna Kuschnig. Im März soll es dann, wenn es die Infektionszahlen zulassen, wieder Livemusik im Rockhouse geben.