Salzburger Schüler machen Radio und gewinnen in Serie

Für ihre bunt gemischte Radiosendung zum Thema Corona holen Schüler aus dem MORG Grödig eine Auszeichnung nach der anderen.

Das hat es am Montessori Oberstufenrealgymnasium in Grödig (MORG) noch nicht gegeben: Drei Auszeichnungen in Folge haben die Schülerinnen und Schüler aus der damaligen 7M für die Radiosendung "Was ist normal?" eingeheimst, die sie während des Lockdowns im Frühjahr gestaltet haben. Die 30-minütige Sendung wurde Ende April in der Radiofabrik gesendet und kann nachgehört werden.

Grödiger Schüler wurden durch Corona zu Radiostars

Angeregt durch die viel zitierte "Neue Normalität" machten ...