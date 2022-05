Salzburger Schülerin bringt schreibend Gefühle und Gedanken zum Ausdruck

Mit neun Jahren verfasste Helena Haselsteiner ihren ersten Roman. Jetzt wird die Salzburger Maturantin beim Stefan-Zweig-Preis ausgezeichnet.

Wie sieht das Europa der Zukunft aus? "Ein Kontinent, aus dem die Vielfalt nur so blüht", schreibt Helena Haselsteiner. Und weiter: "die Summe aller Menschen, aller Kulturen, aller Städte, Berge und Seen". Die 18-Jährige hat am Stefan-Zweig-Preis teilgenommen und sich in Form eines Essays mit den visionären Gedanken des Autors zum Thema Europa auseinandergesetzt. Ihr kluger Text wurde von berufener Stelle prämiert: Das Stefan-Zweig-Zentrum verleiht Helena Haselsteiner den zweiten Preis, der am kommenden Mittwoch auf der Edmundsburg vergeben wird.

...