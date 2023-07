Salzburger Straßentheater: Es geht um die Niere

Das Salzburger Straßentheater tourt mit der Komödie "Die Niere" durch Stadt und Land Salzburg.

Am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr feiert das Salzburger Straßentheater mit „Die Niere“ ihre Premiere auf der Stiegl-Festwiese.

Was passiert, wenn deine Gattin eine Niere braucht, du aber zögerst ihr eine zu geben? Das Salzburger Straßentheater, unter der Leitung von Georg Clementi, nimmt sich heuer Stefan Vögels polarisierender Komödie "Die Niere" an, bei der eine Organspende und die Ehen zweier, befreundeter Ehepaare im Mittelpunkt stehen.

Ein eingespieltes Ensemble

Das Ensemble bestehend aus Anja Clementi, Alex Linse, Karoline Troger und Georg Clementi ist schon seit Jahren gut eingespielt. Zu inszenieren und gleichzeitig zu schauspielern, gehe nur in Teams, "in denen man sich gut kennt. Wenn das Team miteinander funktioniert, dann ist das die halbe Miete", erzählt Georg Clementi, der den zögernden Ehemann Arnold spielen wird. Anja Clementi nimmt den Part der Gattin Kathrin ein, die die Liebe ihres Mannes nach dessen Unsicherheit in Frage stellt. Ob ihre eigene Ehe ein Vorteil für die Anlegung der Rollen sei, verneint Clementi lachend. "Wir haben zum Glück nichts mit den Ehepartnern auf der Bühne gemeinsam." Jedoch sei es natürlich hilfreich, wenn man sich gut kenne.

Komödie mit Tiefgang

In der Komödie geht es um Liebe, Tod, Loyalität, Lüge und Betrug. Trotzdem gebe es einiges zu lachen, so Clementi. "Wenn Humor einen tragischen Hintergrund hat, dann ist er befriedigender, weil er tiefgründiger ist."

Unterlegt mit A-capella-Songs und in einer verdichteten Bearbeitung tourt das Salzburger Straßentheater mit "Die Niere" von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 6. August, durch Stadt und Land Salzburg. Premiere feiert das Stück bei freiem Eintritt am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr auf der Stiegl-Festwiese.

Alle weiteren Termine unter www.kulturvereinigung.com.