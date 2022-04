Salzburgerin Julia Riedler spielt im neuen "Tatort"mit

Julia Riedler (32) geht konsequent ihren Weg. Auf der Theaterbühne. Aber auch im Film.

Gedreht wurde bereits vor einem Jahr. Der Titel des 15. "Tatort" rund um das Frankfurter Ermittlerteam Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) klingt, bezogen auf die aktuelle Weltlage, durchaus prophetisch. Er lautet "Finsternis" (zu sehen am Ostermontag, 18. April, 20.15 Uhr, ARD und ORF 2).

Der Inhalt: Es sieht zunächst nach einem Mord ohne Leiche aus. Mitten in der Nacht alarmiert ein junges Paar die Polizei. Die beiden entdeckten in einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand eine ...