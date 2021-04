Salzburgerinnen machen House-Performance: Auf dem Bildschirm pulsiert die Clubkultur

Laut aufdrehen? Ja, bitte: Was die Sogkraft des House Dance ausmacht, ergründen vier Tänzerinnen in ihrer Hommage an eine vielseitige Szene.

Wenn ein Werk nicht nur live mitreißen soll, sondern auch in einem anderen Format, braucht es manchmal einen kleinen Beipacktext: "To be played at maximum volume" - also: Die Stereoanlage aufdrehen, so weit es eben geht - riet deshalb schon David Bowie auf der Plattenhülle seines Albums "Ziggy Stardust". Ähnliche Vorkehrungen empfehlen auch Olivia Mitterhuemer und Farah Deen 49 Jahre später. Nur dass die entsprechenden Regler sich nicht am Plattenspieler, sondern auf Computer oder Smartphone finden: "Ein Tipp ...