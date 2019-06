Salzburgs Altstadt rüstet sich für den "Jedermann"

Die ersten Container wurden auf den Domplatz gebracht, der Aufbau der "Jedermann"-Zuschauertribüne hat begonnen.

2544 Besucher finden darauf Platz. Andreas Christ war mit seinen Kollegen am Freitag bereits fleißig am Werken. Noch bis Anfang Juli wird vor der Kulisse des Salzburger Doms an der Bühne für das bekannte Schauspiel geschraubt. Am 20. Juli feiert der "Jedermann" bei den diesjährigen Salzburger Festspielen Premiere. Tobias Moretti schlüpft dabei erneut in die Rolle des Jedermann, an seiner Seite spielt Valery Tscheplanowa in diesem Sommer die Buhlschaft.

Quelle: SN