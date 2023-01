Salzburgs ArgeKultur wird schneller und flexibler: Programm für ganz Frisches und das gute Gewohnte

Das Open-Mind-Festival ist tot, es lebe seine Neudefinition: Die Salzburger ArgeKultur präsentiert ihr Jahresprogramm.

Nach 13 Jahren begräbt die ArgeKultur das jährliche Open-Mind-Festival. Geändert wird aber nur die Form. Nun streue man "den Geist des Festivals über das ganze Jahr", sagt Sebastian Linz, künstlerischer Leiter der Arge, am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Verzichtet wird auch nicht auf den Namen, der wird nur ergänzt: "Open Mind Frequently" heißt die neue Reihe, die lose über das ganze Jahr verteilt wird. Open Mind war seit 2009 das größte Projekt im Jahresprogramm, in dem insgesamt rund 350 Veranstaltungen ...