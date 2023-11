Salzburgs Fremdenführer mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet

Salzburgs Fremdenführerinnen und Fremdenführer haben durch gratis Führungen bereits 108.000 Euro Spenden gesammelt, die zur Bewahrung des kulturellen Erbes verwendet wurden.

Die 130 Salzburger Fremdenführerinnen und Fremdenführer haben Grund zur Freude. Am Donnerstag wurden sie in Wien mit der österreichischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit ihre Vermittlerrolle, in der sie Verständnis und Wertschätzung für das baukulturelle Erbe in Stadt und Land Salzburg wecken. "Ich freue mich riesig und bin stolz auf meine Salzburger Kolleginnen und Kollegen", sagt Branchensprecherin Inez Reichl-de Hoogh. Sie nahm die Auszeichnung mit einer Abordnung aus Salzburg stellvertretend entgegen. Die Republik verleiht die österreichische Denkmalschutzmedaille an Eigentümer, Initiativen und Vereine, die sich in besonderer Weise um Denkmalschutz und Denkmalpflege verdient gemacht haben. Heuer würdigte die Jury 16 Projekte.

Seit 1987 organisiert der Verein der Salzburger Fremdenführerinnen und Fremdenführer jedes Jahr am World Tourist Guide Day kostenlose Spezialführungen zu wechselnden historischen Themen. Die Spenden fließen in Projekte zur Denkmalpflege. So konnten etwa die Restaurierung der Fassade des Salzburger Doms, des Turms der Franziskanerkirche, des Sattlerpanoramas oder der Fresken im Stift Nonnberg unterstützt werden. In den letzten 33 Jahren wurden 108.000 Euro Spenden gesammelt.

Ausgezeichnet wurden auch die Leiterin des SN-Kulturressorts, Hedwig Kainberger sowie der Museumsverein Kuchl mit Obmann Josef Pichler.