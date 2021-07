Salzburgs Kulturpolitik wird ausschwärmen

Ein neues Kulturleitbild der Stadt Salzburg soll breiter werden als jenes aus 2014 und in andere Politikbereiche vordringen.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und kulturpolitische Spitzenvertreter der Stadt Salzburg brachten am Donnerstagabend im SN-Saal etwas in Schwung, von dem Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) feststellte: "Das kann ein Vorzeigeprojekt für Österreich werden." Eigentlich ist es ein langwieriges Thema: Für die Kulturpolitik der Stadt soll eine neue Strategie so formuliert werden, dass daraus bis 2024 neue politische und administrative Prozesse werden.

Dieses Vorhaben hat die unabhängige Initiative "Salzburg 2024" angezettelt. Für deren Ansinnen, den Kulturbegriff weit über die Kunst hinaus zu öffnen und etwaige Projekte mit möglichst vielen beteiligten Bürgern zu formulieren, wurde am Donnerstagabend eine Zwischenetappe erreicht, wobei der bisherige Fortschritt an drei Punkten sichtbar wird. Erstens herrschte Einigkeit, dass die Salzburger Kulturpolitik in andere Ressorts hineinagieren soll. "Das breite Denken ist eine Bereicherung", berichtete Ingrid Tröger-Gordon, Leiterin der Kulturabteilung, von bisherigen Besprechungen. Der Ansatz weg von Kultur im engen Sinn hin zu "Kultur - Leben - Räume" führe zu Schnittstellen mit anderen Leitbildern.

Um solche Schnittstellen zu finden, hat die Stadt Salzburg die Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen beauftragt, ihre bisher vorliegenden Leitbilder für Politik zusammenzutragen; mit den Ergebnissen dieser Analyse überraschte Stefan Wally von der Zukunftsbibliothek: "Wir sind auf 82 Leitbilder gestoßen" - sei es für Tourismus, Wirtschaft, Raumplanung, Kultur, Wissenschaft, Soziales, Integration, Mobilität oder Partizipation. Auch wenn man diese nach Wichtigkeit ordne, blieben noch immer 34 maßgebliche "Leitbilder", "Schlüsseldokumente" oder "Masterpläne". Zudem wurde nach Konflikten und Synergien solcher Leitbilder gesucht. Als mögliche strittige Themen hob Stefan Wally Kultur und Tourismus (Massenthemen versus Stadtteil- oder Jugendkultur), Stadt und Umlandgemeinden oder Kultur und Regionalplanung hervor.

Drittens wurde berichtet, welcher Bedarf sich in bisherigen Arbeitsgruppen mit insgesamt etwa 400 Beteiligten herauskristallisiert hat - etwa dass in der Stadt Salzburg Fairpay nicht ohne Land und Bund voranzubringen ist, dass es an Kooperation von Kultur und Bildung mangle oder dass Digitalisierung in Smart-City- wie Standortpolitik sowie in den Kulturentwicklungsplan des Landes hineinreiche.

Drittens gaben die Regierungspolitiker Bekenntnisse ab. Bürgermeister Harald Preuner bekräftigte den Bedarf: "In allen Bereichen brauchen wir solche Leitbilder, um mit der Bevölkerung in Dialog zu treten: Wo sind Schwächen, wo sind Stärken, wo wollen wir hin?"

Der für Kultur zuständige Bernhard Auinger beteuerte das Ziel: Statt einer "Endlosdiskussion" solle eine Liste von konkreten Plänen dem Gemeinderat vorgelegt und von diesem beraten und verabschiedet werden. Ein im Sommer zu erstellender Zwischenbericht soll von den Arbeitsgruppen ergänzt werden, damit bis Ende 2021 ein Endbericht mit Projekten und Handlungsanleitungen in den Gemeinderat gebracht werden kann.



Video der Veranstaltung über Kulturleitbilder unter www.SN.at/kultur