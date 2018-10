Salzburgs Theaterszene trauert um Christoph Batscheider

Der Dramaturg und Regisseur ist am Mittwoch im Alter von 49 Jahren gestorben.

Die letzte Aufführung des Grillparzer-Stücks "Das goldene Vlies" im Schauspielhaus Salzburg wurde am Mittwochabend von Trauer überschattet: Christoph Batscheider, der Regisseur der Inszenierung, ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 49 Jahren "plötzlich und völlig unerwartet" gestorben, wie das Schauspielhaus mitteilte: "Fassungslos müssen wir von einem einzigartigen, liebevollen und geistreichen Menschen Abschied nehmen".Der 1969 in Memmingen im Allgäu geborene Theatermacher war seit 2006 an der Salzburger Bühne in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, unter anderem im Marketing, als Spielleiter und Dramaturg. Als Regisseur hatte er Stücke wie "Viel Lärm um nichts", "Der Geizige" oder "Andorra" inszeniert. "Leidenschaftlich und mit Liebe zum Detail" habe er in seiner mehr als zehnjährigen Arbeit in Salzburg "dem Schauspielhaus seine Handschrift verliehen", hieß es in dem Nachruf, den das Theater am Mittwoch aussandte.

Quelle: SN