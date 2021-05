Sarkastischer Blick auf Frauen und Männer

Bernadette Schartner ist eine vielseitige Künstlerin. In ihrem neuen Programm "Femininum - Maskulinum" schlüpft sie in männliche und weibliche Rollen.

Geschlechterrollen und Stereotype auf eine kabarettistische, sarkastische und zugleich berührende Art und Weise aufbrechen: Das versucht die Künstlerin Bernadette Schartner gemeinsam mit ihrem musikalischen Begleiter Johannes Glaser in ihrem neuen Bühnenprogramm "Femininum - Maskulinum", das am 2. Juni im Kleinen Theater Premiere hat.

Die Sängerin schlüpft dabei sowohl in weibliche als auch in männliche Rollen. Mal spielt sie einen liebenswürdigen, naiven Mann, um in der anderen Sekunde die hysterische Frau zu mimen, immer mit einem gewissen Augenzwinkern versehen.

