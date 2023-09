"Satellites" navigieren mit den Sternen

Das Trio rund um Frontmann Max Borchardt hat sein neuestes Werk vorgelegt - musikalisch breit wie eh und je, thematisch aber "dunkler" als ursprünglich geplant.

Die Coronapandemie ist auch an den Tennengauer Indie-Rockern "Steaming Satellites" nicht spurlos vorbeigegangen: Nach der EP "Clouded Sky", erschienen im März 2020, wollten sie eigentlich auf Tour gehen, aber die Pandemie verhinderte das. "Anfangs war ich sogar froh darum, ich stand kurz vor dem Burn-out", meint Sänger und Gitarrist Max Borchardt im TN-Gespräch.

Ursprünglich hätte der Nachfolger des 2018er-Albums "Back from Space" "Zero Gravity" heißen sollen, "aber dann war alles doch nicht ganz so leicht", schmunzelt Borchardt. Der jetzige Titel "Andromeda" spielt mit dem Bild der Sterne als Navigationspunkt bei der "Reise zu sich selbst", die das Album sein soll. "Eigentlich wollte ich ein leichtes Album machen, ich selbst horche nur mehr Gute-Laune-Musik, aber das Leben ist halt, wie es ist."

Ein "sehr emotionales Album" als Ventil

Das "sehr emotionale" Album sei für ihn quasi ein Ventil gewesen: "Ich hatte ziemliche Bedenken, das rauszubringen, weil's sehr persönlich ist, das macht natürlich verletzlich, aber Ehrlichkeit ist ein wichtiger Aspekt bei uns. Jetzt bin ich sehr erleichtert, dass es heraußen ist, es war sehr befreiend, das zu veröffentlichen."

Als Corona-Album will er das Werk aber nicht verstanden wissen, "auch wenn es Themen anspricht, durch die wir alle durchmussten, grade in Coronazeiten, Einsamkeit, soziale Isolation etc. Vielleicht hilft es ja manchen, denen es ähnlich ging."

Musikalisch ist es sehr facettenreich, "bei uns weiß man ja nie so genau, was man bekommt, und das ist hier auch so". Ab 6. Oktober gehen Borchardt, Matthäus Weber und Emanuel Krimplstätter wieder auf Tour durch Österreich, die Schweiz und Deutschland (live unterstützt von Lukas Pamminger und Daniel Pucher), am 25. Oktober gastieren sie auch wieder im Salzburger Rockhouse.