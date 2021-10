Schafe stärken den Salzburger Bauernstand

Ein Lied wird zum Motto eines Abends für Musik und Gespräche über Erfolge heutiger Bauern.

Ostfriesische Schafe fühlen sich bei der Familie Eisl auf dem Stoffengut in Abersee offenbar so wohl, dass mit ihnen ein neuartiger Bauernhof entstanden ist. Was 1982 mit zwei Schafen begonnen hat, die die in der Region üblichen Milchkühe abgelöst haben, ist heute ein Spezialbetrieb, dem wegen großer Nachfrage zeitweise die Milch ausgeht. Dabei kommt diese schon von zwei Höfen: Auch der Bruder des früheren ÖVP-Landesrats Josef Eisl hat auf bio-zertifizierte Schafmilchwirtschaft umgestellt, sodass nun rund 250 Ostfriesische Milchschafe dem Bauernstand ...