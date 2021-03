Schattenspiel entführt in nicht so gute alte Zeit

Das Salzburger Freilichtmuseum eröffnet an diesem Wochenende die Saison - mit zwei Neuheiten. Und die Neubaupläne werden weiterverfolgt.

Salzburgs größtes Museum startet am Samstag in die zweite "Coronasaison". Abstandsregeln sind auf dem 50 Hektar großen Areal des Salzburger Freilichtmuseums in Großgmain natürlich leichter einzuhalten als in anderen Museen. Wo es aber eng wird, zum Beispiel am Eingang, ist Vorsorge getroffen.

Das Museum für ländliches Bauen, Wohnen und Wirtschaften kann heuer mit zwei Neuheiten aufwarten: einen umgestalteten Eingangsbereich im Thanngütl für ein neues Zutrittssystem, das Besuchern mehr Platz verschafft, sowie die Ausstellung "Schatten-Szenografie".

Drei Häuser ...