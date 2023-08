Schauspielerin Elfi Eschke: "Für mich ist Heimat, wo der Partner ist"

Sie glänzte jahrelang mit starken Frauenrollen im deutschsprachigen Fernsehen. Nach dem Tod ihres Mannes ist es ruhig geworden um Elfi Eschke.

Elfi Eschke sitzt in der holzgetäfelten Stube ihres Zuhauses in Straßwalchen und blickt ein wenig sorgenvoll hinaus in den Garten. Hinter dem Holzzaun wuchert das Grün, vom Gemüsegarten ist nicht mehr viel zu sehen.

"Dieser Garten mit all ...