Seit 1999 ist das Anwesen in Besitz der Gemeinde. Seither sind 2,5 Millionen Euro in die Sanierung geflossen.

Das Fest auf Schloss Höch gehört inzwischen zum fixen Bestandteil der Pongauer Tourismusgemeinde Flachau. Und so war es auch am Sonntag, als sich Hunderte Einheimische und Gäste über das bunte Treiben freuten, das ihnen in und rund um das historische ...