Schmiede Hallein: Ein Koffer voller Sounds und Corona als Würfelspiel

"Bei uns geht es ums Experimentieren": In der Schmiede auf der Halleiner Pernerinsel entsteht neuerlich Überraschendes.

Wenn Musiker in den Bergen mit rein akustischen Instrumenten aufspielen, unterstreichen sie ihre Überzeugung oft mit einem Kalauer: "Auf der Alm, da gibt's kan Synth." Johannes Knop ist da anderer Meinung. Er hat einen Koffer entwickelt, in dem eine ganze Kollektion an kleinen Synthesizern Platz hat - und ein Akku, mit dem sich die untereinander verkabelten Sounderzeuger und Steuermodule überall betreiben lassen. Auch auf den Barmsteinen habe er seinen Koffer schon ausprobiert, erzählt der Wahlberliner beim Presserundgang durch die Schmiede ...