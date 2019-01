Schneechaos: Salzburger Kulturvereinigung will freiwillige Helfer zu Konzert einladen

Die rund eineinhalbstündigen Vorstellungen finden am 7. und 8. Februar in der Felsenreitschule statt.

Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen zwei Wochen leisteten Freiwillige im gesamten Bundesland Zehntausende Arbeitsstunden. Die Salzburger Kulturvereinigung will sich nun mit der Einladung von Helfern zu einem Konzertbesuch am 7. oder 8. Februar revanchieren. "Alle Schneehelfer ins Stadt und Land, die sich angesprochen fühlen, können sich bis 1. Februar mit ihrer Kartenbestellung bei uns melden", sagt Marlene Leberer von der Salzburger Kulturvereinigung.

Das Angebot gilt für ein rund eineinhalbstündiges Konzert in der Felsenreitschule. Den ersten Teil bildet ein Konzert der Geigerin Arabella Steinbacher, den zweiten Teil bestreitet ein Orchester. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets können entweder telefonisch (☎ 0662/845346), via E-Mail (info@kulturvereinigung.com) oder direkt im Kartenbüro am Waagplatz 1a (geöffnet von 9 bis 16 Uhr) in der Stadt Salzburg kostenlos bestellt bzw. abgeholt werden, solange der Vorrat reicht.

