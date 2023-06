Schon bald beginnt der Lungauer Kultursommer

Die Lungauer Kulturvereinigung (LKV) hat mit den künstlerischen Partnern Horst Hofer, Ulli Schilcher, Salzburger Volksmusik und Theater Mokrit ein interessantes Programm für den heurigen Sommer zusammengestellt.

"Erinnerungen" heißt es von 7. Juli bis 31. August. LKV-Obmann Robert Wimmer: "Es geht zurück zur Entstehung der Glashütte vor 200 Jahren, zurück in die dunkle Zeit des zweiten Weltkrieges sowie die 90er Jahre und den Beginn von großen Musikfestivals im Lungau."

Das Team der LKV widmet sich in einem Schwerpunkt den vielen Zwangsarbeitern im Lungau, die auf jedem Bauernhof und jeder Fabrik im Zweiten Weltkrieg mehrere Jahre gearbeitet haben. "Wir spüren den Geschichten dieser Menschen nach, wollen erzählen, was sich noch erzählen lässt, was noch nicht ganz vergessen worden ist, dass es weiterbesteht und Teil der regionalen Geschichte wird und bleibt."

Von 26. Juli bis 2. August ist das Filmfestival "Wo beginnt Europa" in der künstlerei zu Gast. Ausgezeichnete Filme aus/über Osteuropa stehen auf dem Spielplan. Die filmische Dokumentation "Verräumt" über Zwangsarbeiter im Lungau dient als Ausgangspunkt für eine Diskussionsrunde am 29.7. in der künstlerei.

Ein ganzes Monat kann man in der "Kunsthalle für Alle" die Ausstellung "darüber sprechen" besuchen, die auf Interviews mit 14 Zeitzeugen basiert, die über ihre NS-Zeit-Erinnerungen sprechen.

Beim Theater Mokrit liefern heuer drei junge Lungauer den Stoff für ein neues Theaterstück: Autor David Wimmer, Architekt und Bühnenbildner Alex Gahr und Historikerin Julia Bogensperger blicken aus unterschiedlichen Perspektiven und doch gemeinsam zurück in die 1940er Jahre, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Zeit des Nationalsozialismus. "Die Nationalsozialisten wollten ihre Opfer damals auslöschen, ihre Geschichten aus der Erinnerung streichen. Die jungen Künstler setzen ihre Biographien, ihre Herkunft, ihre Geschichte und Geschichten in Bezug dazu, denn es ist ihnen wichtig, dass Erinnerung weiterbesteht, nicht nur in Gedenkstätten oder Denkmäler, sondern eben auch in Form von Geschichten, in Form von Erzählungen, Romanen, Theatern oder Filmen."

Von 12. bis 26.8. wird in der Glashütte in St. Michael eine Geschichte aus der Region erzählt: "Pawel - Protokolle eines Vergessens", von Pawel Fronzek, einem polnischen Zwangsarbeiter, einem Europäer.

Ulli Schilcher und ihre Familie lädt am 9. Juli zur Feier "200 Jahre Glashütte in Michee" ein. Wenige Tage später, von 14. bis 16.7. gastieren dort die Querschläger mit ihrem Sonderprogramm "Querschläger . Glåshittn . Michee . Lungau", Lieder und Geschichten als Spiegel der näheren Heimat.

Seit mehr als 30 Jahren präsentiert der Musiksommer St. Leonhard von Mitte Juli bis Ende August ausgewählte Programme in der Wallfahrtskirche. Namhafte Solisten und Ensembles interpretieren Musik aus Barock und Klassik bis hin zum 20. Jahrhundert und auch echte Volksmusik findet ihren Platz.

Den Auftakt des heurigen Kultursommers macht der gebürtige Mauterndorfer Arzt und Musiker Wernfried Gappmayer, der sein neuestes Werk, die CD "wieder do", am 7.7. in der Festhalle in Mauterndorf vorstellt.

Bereits zum 32. Mal findet die Volksmusikwoche statt, internationale Musiker versetzten Mauterndorf von 30.7. bis 3.8. in volksmusikalische Schwingungen.

Für das für junge Publikum gibt es im Sommer in Tamsweg und St. Michael jeden Freitag Musiktheater, Erzählungen, Sagenwanderungen und eine große Sommerparty.