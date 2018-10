Schriftsteller Walter Kappacher erhielt Ring der Stadt Salzburg

Der 80-jährige Walter Kappacher zählt neben Thomas Bernhard, Stefan Zweig und Peter Handke zu den international erfolgreichsten Schriftstellern mit Wurzeln in Salzburg. Am Donnerstag wurde er von Bürgermeister Harald Preuner mit dem Ring der Stadt Salzburg geehrt.

Kappacher ist am 24. Oktober 1938 in der Mozartstadt geboren und hat am Mittwoch seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Ursprünglich war Kappacher ausgebildeter Motorrad-Mechaniker und ein begeisterter Biker. Er wollte in den Rennsport einsteigen. Nach dem Militärdienst entwickelte er großes Interesse am Theater und begann eine Ausbildung an einer Münchner Schauspielschule, die er aber abbrach. Das Lesen und Schreiben von Texten rückte immer mehr in den Mittelpunkt seiner Beschäftigung. Als Brotberuf wählte er die Tätigkeit als Reisebüro-Kaufmann.

1967 veröffentlichte er erstmals einige Kurzgeschichten. Acht Jahre später erschien sein Buch "Morgen". Mit 40 Jahren ließ er sich dann ganz auf das Schreiben ein und versuchte, sich als freier Autor durchzusetzen. Es folgten die Romane "Rosina", "Silberpfeile" und "Selina oder das andere Leben", die Erzählungen "Die irdische Liebe" und "Wer zuletzt lacht", dazu Hörspiele und Drehbücher. Zu erwähnen sind der überarbeitete Roman "Der lange Brief", der Essay "Hellseher sind oft Schwarzseher" und der Roman "Der Fliegenpalast", in dem er sich Hugo von Hofmannsthal widmet, weiters "Land der roten Steine", "Die Amseln von Parsch" und das erste Buch über ihn, "Walter Kappacher, Person und Werk", herausgegeben von Manfred Mittermayer und Ulrike Tanzer. Zuletzt erschienen 2014 "Trakls letzte Tage. Mahlers Heimkehr" und 2018 "Ich erinnere mich" im Salzburger Müry Salzmann Verlag. Walter Kappacher widmet sich auch der Fotografie.

Kappacher zählt neben Thomas Bernhard, Stefan Zweig und Peter Handke zu den international erfolgreichsten Schriftstellern mit biographischen Wurzeln in Salzburg. Er ist der einzige Salzburger, den den angesehensten Literaturpreis des deutschen Sprachraums - den Georg-Büchner-Preis - erhalten hat (2009).



2015 wurde er anlässlich seines 75. Geburtstages mit der "Wappenmedaille in Gold der Landeshauptstadt Salzburg" ausgezeichnet.

Quelle: SN