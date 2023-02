Schule der SALK in Mülln: Madonna mit Jesuskind muss in die "Ambulanz"

Die Heiligenfigur wird nun in der Werkstatt von Steinmetzmeister Erich Reichl restauriert.

In einer besonderen Mission war Donnerstagfrüh der Salzburger Steinmetzmeister und Restaurator Erich Reichl im Salzachgässchen in Mülln im Einsatz. Um 6 Uhr wurde die restaurierungsbedürftige Madonna mit dem Jesuskind abgenommen, die an der Fassade der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der Salzburger Landeskliniken (Salk) auf einem Sockel steht.

Die Marienfigur schwebte sozusagen aus luftiger Höhe herab. Sie wurde gut verpackt in Reichls Werkstatt gebracht. "Das linke Bein des Jesuskinds ist abgebrochen, es muss sozusagen in die Notfallambulanz", sagt ...