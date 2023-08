Schwedisches Königspaar und Ex-Kanzlerin erweisen Cecilia Bartoli die Ehre

Königin Silvia von Schweden und König Carl Gustaf kamen mit dem Sportwagen - am Steuer der König. Ex-Kanzlerin Angela Merkel setzt auf Gewohntes und speiste im Sternbräu.

Mehrfach prominent besetzt ist nicht nur das Ensemble in der Oper "Orfeo ed Euridice" von Christoph Willibald Gluck mit Cecilia Bartoli als Orfeo und Mélissa Petit als Euridice. Die Produktion wurde am Freitagabend bei den Salzburger Festspielen wiederaufgenommen. In den Publikumsreihen des Hauses für Mozart nahmen die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer Platz (im Bild mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer). Am Freitagnachmittag kamen auch König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden in Salzburg an - und checkten im Hotel Goldener Hirsch ein. Wie auch Menschenrechtsaktivistin Bianca Jagger, die von Galerist Thaddaeus Ropac abgeholt wurde. Pünktlich ging es dann ins Festspielhaus. Merkel nächtigt wie gewohnt im Hotel Gersberg Alm und speiste im Sternbräu - Backhendl. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/Franz Neumayr