Schwermut und Schmäh: Günther Groissböck präsentierte die enorme Bandbreite einer Bass-Stimme

Zwischen Liebe und Tod changierte der österreichische Bass Günther Groissböck am Sonntag im Großen Saal der Stiftung Mozarteum. Der umjubelte Publikumsliebling zog im Verbund mit Pianist Gerold Huber alle Register seines Könnens.

Das so genannte Bashing von Kollegen ist unter Opernsängern zumindest vor Publikum eine Rarität. Günther Groissböck nimmt sich diesbezüglich kein Blatt vor dem Mund: In der Zugabe seines Liederabends fügt er dem Wienerlied "Du alter Stephansturm" in bester Couplet-Tradition eine ...