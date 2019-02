Schwerpunkt Grafik im Traklhaus

Bis 9. März sind Werke der drei Slavi-Soucek-Preisträgerinnen zu sehen

Einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus 20 Jahren zeigt Monika Pichler, die heurige Slavi-Soucek-Preisträgerin. Bilder von verdeckten Autos aus Ägypten und eine wie kleine Pölsterchen wirkende Reihe von Siebdrucken auf Stoff, alle von Fotos der Wüste, die sie selbst bei ihren Reisen geschossen hat. Eine sehr persönlich gestaltete Wand zeigt Frauen ihrer Familie, von der Urgroßmutter, Leichenbestatterin und Schweinehändlerin in Oberalm, bis zur Tochter. Eingebaut ist eine alte Uhr. "Die Zeit fliegt und steht still, denn in Bildern bleibt Zeit immer statisch", erklärt Pichler.