Science meets Fiction: Kommt das "Ice Age"?

Zum fünften Mal startet dieses Jahr das Science-meets-Fiction-Festival. In den nächsten zwei Wochen können Besucher und Besucherinnen an elf Veranstaltungen zum Thema Klimawandel teilnehmen.

Wie realistisch ist eigentlich der Kinderfilm "Ice Age"? Könnte "The Day After Tomorrow" Wirklichkeit werden? Fragen wie diese möchte das Science-meets-Fiction-Festival beantworten. Die Veranstaltungsreihe präsentiert Bücher, Filme und künstlerische Performances gepaart mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der Klimawandel dient heuer als übergeordnetes Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltungsreihe zieht. Ziel des Festivals ist es, den Klimawandel lebhafter zu machen. Er soll in Erzählungen, in der Literatur und in Filmen präsenter werden. "Wir müssen in der Lage sein, den Klimawandel erzählerisch zu verarbeiten. Erst dann sind wir dazu in der Lage, politisch besser damit umzugehen", sagt der Mitveranstalter Elmar Schüll von der FH Salzburg. Er bezieht sich damit auf das Buch "Die große Verblendung" von dem Schriftsteller Amitav Ghosh. Den Anstoß dafür soll das diesjährige Festival liefern. Die von der Stadt Salzburg geförderte Veranstaltung feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum, es startet zum fünften Mal.

Wo hat die Science-Fiction reale Entwicklungen vorweggenommen? Was wird auf absehbare Zeit Fiktion bleiben? Welche Entwicklungen sind aus heutiger Perspektive wahrscheinlich? Welche sind wünschenswert? Das sind die zentralen Fragen des Festivals. Der allseits bekannte meteorologische Klimawandel steht dieses Jahr im Vordergrund. Diesen erleben wir weltweit bereits heute durch extreme Wetterphänomene. Doch Schüll sagt: "Wir können auch bei der Gesellschaft und der Politik einen Klimawandel beobachten." Die Veranstaltung thematisiert deshalb auch diese Veränderungen. Mit den verschiedensten Programmpunkten soll das Festival für jeden und jede sein. So können Festivalbesucher quer durch die Stadt Vorträge, Lesungen und Kinofilme hören und sehen. Das Publikum darf jederzeit mitdiskutieren.

Was erwartet uns?

Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger eröffnete in der Auftaktveranstaltung am Montag das Festival. Anschließend las die Autorin und Aktivistin Sina Kamala Kaufmann aus ihrem Buch "Helle Materie" vor. In diesem bringt sie Zukunftsentwürfe wie zum Beispiel den Narzissmustest für Führungskräfte auf. Mit diesem sollen Führungskräfte auf ihre Eignung getestet werden. Im Toihaus-Theater ist am 1. Oktober eine künstlerische Tanzperformance geplant. Laut Katharina Kiening, Mitveranstalterin von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, darf nicht unterschätzt werden, welche Bedeutung Kunst und Kultur bei Veränderungsprozessen haben. "Robert Jungk selbst hat das Theater sehr wertgeschätzt, weil man auf der Bühne Gesellschaftsentwürfe erspielen oder ausprobieren kann."



Eine Endzeitstimmung soll dabei nicht entstehen. Die Veranstalter wollen keinesfalls eine ausschließlich dystopische Sichtweise präsentieren. "Es soll nicht nur ein Zeigefinger-Festival sein", betont Schüll. Der Film "Tomorrow", der am 4. Oktober in Das Kino zu sehen sein wird, zeigt beispielsweise auf, was man jetzt schon gegen den Klimawandel tun kann. Laut Kiening ist der Film sehr motivierend und hoffnungsvoll: "Sie katapultieren einen raus aus einem Ohnmachtsmoment, den man selber vielleicht hat." Auch die Veranstalter selbst legen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Werbetransparente, die über die Stadt verteilt zu sehen sind, werden nach dem Festival zu Taschen weiterverarbeitet.



Im unkonventionellen Umfeld der Academy Bar kann das Publikum am 28. September bei einem Glas Wein oder Bier zum Thema "Digitale Ökologie" diskutieren. In Das Kino werden am 6. Oktober Ausschnitte aus Science-Fiction-Filmen gezeigt, zum Beispiel "The Day After Tomorrow" oder dem Kinderfilm "Ice Age". Die Klimaforscher Ulrich Foelsche und Fritz Treiber gehen im Anschluss der Frage nach, wie realistisch die zuvor gezeigten Szenen aus wissenschaftlicher Sicht sind.

Science-Fiction ist nicht nur der Blick in die Zukunft

Science-Fiction ist in dem Zusammenhang nicht ausschließlich der Blick in die Zukunft, wie Kiening im Gespräch deutlich macht: "Science-Fiction an sich ist auch immer eine Auseinandersetzung mit unseren gegenwärtigen Gefühlen oder unseren gegenwärtigen Beobachtungen. Es ist die jetzige Auseinandersetzung mit einem Thema in einem anderen Gewand, in einer scheinbar anderen Zeit." Die Probleme des Klimawandels kommen demnach nicht erst in Zukunft auf uns zu, sie seien schon da und wir sollten uns ihrer bereits jetzt annehmen.