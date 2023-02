Séamus Kealy verlässt Salzburg: "Was mir fehlen wird? Alles!"

Knapp zehn Jahre hat er den Kunstverein geleitet: Nun zieht Séamus Kealy Bilanz und spricht über Paradiese, Barrieren und Lektionen in Salzburg.

Die Stadt hat mit 200.000 Einwohnern eine ähnliche Größe wie Salzburg. Als idyllisch und grün gilt sie obendrein. Und das Haus, das Séamus Kealy leiten wird, verbindet den Blick auf zeitgenössische Kunst im eigenen Land mit internationalen Perspektiven.

Manches könnte dem scheidenden Direktor des Salzburger Kunstvereins also recht vertraut vorkommen, wenn er am 3. April seine neue Aufgabe übernimmt: Als künftiger Leiter der Oakville Galleries übersiedelt der irisch-kanadische Kunstexperte mit seiner Familie an den Ontariosee, in die Nähe ...