Seekirchner fängt die Töne Salzburgs ein

Martin Löcker ist wie ein Audio-Superman: Er lehrt. Er entwickelt Kunst, die Schritte der Besucher verarbeitet. Und er mischt den Ton für "Tatort".

"He!", schreit Martin Löcker. "He! He!" klingt es wie ein Echo im Museumspavillon der Stadt Salzburg zurück. Löcker ist Musiker, Festival-Organisator, Lehrender auf der Fachhochschule Salzburg, Misch-Meister für Filme, Vorstand in der Galerie 5020 und Audio-Künstler. Für die Ausstellung mit Gerold Tusch und Gabriele Chiari hat der 41-jährige Seekirchner einen Algorithmus kreiert. Über ein Mikrofon außen und eines innen fängt er Töne ein, bringt sie in den Raum zurück und verwandelt sie. Alles was man sagt, jeder Schritt, dringt so wieder in die Ohren der Besucher.

Es ist ein großer Spagat, den er meistern muss, sagt er. Zwischen seinen Hunderten Aufgaben, aber auch zwischen der Kunst und 20.15-Uhr-Filmen. Denn Löcker hat etwa für "Tatort" den Sound gemischt, 2013 war das, mit Harald Krassnitzer. Angefangen hat bei ihm das mit den Tönen aber bereits als Kind. Er sei immer vor dem Radio gekniet, die Hand auf dem Suchknauf. Er drehte von einem Lied zum nächsten, dazwischen Rauschen.

Ein paar Touristen betreten die Ausstellung, sie reden, die Kamera klickt. Die Tonkulisse wird lauter, sie baut sich auf, die einzelnen Facetten sind kaum zu erfassen. Kunst ist kein Honigschlecken, sagt Löcker. Er muss viel recherchieren, sich auf Geräusche sensibilisieren und versuchen, Töne neu zu denken. "Es ist nicht so, dass plötzlich die Inspiration da ist. Im luftleeren Raum passiert nichts." Als Senior Lecturer an der FH Salzburg will er das seinen Studenten mitgeben. "Wir machen uns gemeinsam Gedanken darüber, was wir tun. Welche Töne etwa für die Dramaturgie eines Films wichtig sind."

Ein Gong durchdringt die Räume des Museumspavillons, gefolgt von kurzer Stille. Das sei das Interessante an dem Projekt, es sei nicht wiederholbar, sagt Löcker. Live findet er besonders spannend. Das ist wie beim Performing Sound Festival, das er organisiert. Dort treten internationale Künstler auf, sie spielen experimentelle elektronische Musik - das nächste Mal am 17. Oktober in der ARGEKultur. "Ich will hörbar machen, dass es in Salzburg mehr als Festspiele gibt."

Plötzlich hört es sich an, als würde heftiger Regen gegen die Scheibe prasseln. "Das sind unsere Schritte, die der Algorithmus nun verändert wiedergibt." Es sei faszinierend: Ton schaffe einen unbewussten Zugang zu den Hörenden, auf emotionaler Ebene. Geräusche durchdringen Dinge, gehen ums Eck. Sie haben eine Richtung und bewegen sich ständig, sagt Löcker. So wie er.

Die Ausstellung im Museumspavillon ist noch bis zum 3. Oktober zu sehen. Und so klingt die elektronische Musik von Martin Löcker.