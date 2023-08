Seit zehn Jahren ein Original: Die "Wildkogel-Buam" jubilieren

Mit einem Jubiläumsfest inklusive CD-Präsentation feiert das beliebte Oberpinzgauer Duo zehn Jahre seines Bestehens. Ebenfalls mit dabei: Emmi Klinger, Günther Marth und die Band "Ois Easy".

Musizieren schon von Kindheit an gemeinsam: Lukas Leo und Christoph Egger, die „Wildkogel Buam“

Mit Sprüchen wie "Musik, die von Herzen kommt" oder "Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft" stellen sich die beiden jungen Oberpinzgauer Christoph Egger und Lukas Leo auf ihrer Homepage vor. "Zwei Mitglieder, vier Instrumente (Trompete, Gitarre, Zugin und Keyboard), 21 Videos und 30.000 Follower" ist die Kurzformel für das Musikerduo aus den Hohen Tauern, das im letzten Jahrzehnt einen rasanten Aufstieg hingelegt hat - sind die beiden doch erst 22 Jahre jung. Wie geht das?

Die Initialzündung kam schon sehr früh - durch den Opa

"Das geht so: Wir haben beide sehr früh angefangen zu musizieren - Christoph mit der Zugin und ich mit der Trompete", erzählt Lukas Leo schmunzelnd. "Wir sind ja Cousins, und unser Opa hat immer mit uns gemeinsam Lieder eingelernt. Bald haben wir begonnen, bei verschiedenen Anlässen zu musizieren - zunächst im Familienverband, dann auch außerhalb. "

Bald entwickelte sich eine rege Nachfrage nach dem begabten Bramberger Duo, das sich zunehmend mit Anfragen für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Ehrungen, Bälle und andere Anlässe eingedeckt sah und rundum zum Geheimtipp wurde.

Mittlerweile sind die beiden weit über die Grenzen des Pinzgaus hinaus nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland unterwegs. Seit Herbst 2022 haben Christoph und Lukas außerdem ihr "Hobby" zum Beruf gemacht und sind hauptberuflich als "Wildkogel Buam" auf Tour. Das sei "ein Traum", schwärmt Lukas vom Musikerleben. "Bis jetzt passt es für uns super."

Der Weg zum Vollzeit-Musiker war für die beiden jedoch nicht vorgezeichnet - und auch mit großem finanziellen Aufwand verbunden.

"Unsere Familien haben uns da eigentlich aus den Startlöchern geholt und uns immer wieder so weit unterstützt, dass wir diesen Weg gehen konnten", ist Lukas Leo dankbar für den familiären Zusammenhalt. "Ganz am Anfang haben unsere Eltern uns eine kleine Anlage gekauft. Jetzt haben wir Gott sei Dank ein super Equipment - und das war nur mit Unterstützung der Familie möglich. Instrumente sind ja nicht billig - ich glaube wir, haben in diesen 10 Jahren insgesamt um die 150.000 Euro investiert."

Fest mit CD-Präsentation und befreundeten Musikern

Am 5. August ab 16 Uhr darf das Duo im Pavillon Bramberg jedenfalls einmal das Erreichte feiern. Mit dabei: Günther Marth, Emmi Klinger und die Band "Ois Easy". Seine neue CD wird zu diesem Anlass ebenfalls präsentiert - die dritte nach 2016 und 2018. "Wir wollten zum Jubiläum auch etwas Greifbares in der Hand haben und nicht nur auf Youtube und Co präsent sein - auch für die ältere Generation", erklärt Lukas. Und dass sie sich musikalisch immer weiterentwickeln, auch moderne Musik machen und "auch einmal verrückte Sachen ausprobieren" wollen. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre!