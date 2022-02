Serie "Der Klang meines Lebens" mit Musiker Cornel Hofer

Er ist Mitglied der Band CJUW und erzählt, wie alles begann... nämlich mit einem "Urknall".

"Ich war zwölf Jahre alt, als mich die Musikleidenschaft gepackt hat. Diesen regelrechten Urknall verdanke ich den ,Dire Straits' und ihrem Song ,Brothers in Arms'", erzählt Cornel Hofer-Bräuer, so der vollständige Name. Es war eine seiner Tanten, die ihn das Album voller Stolz auf ihrem neuen Plattenspieler anhören ließ. Der gebürtige Bramberger heute: "Ich war oft bei meiner Oma, die als ,Knappn-stub'n Frieda' bekannt gewesen ist. Dort ist das Haus stets voller junger Leute gewesen. Ihre Kinder, meine Tanten und ...