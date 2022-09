Sie schrieben über die Welt der Wütenden

Der Streetworker und Autor Fabian Reicher aus St. Johann gibt authentische Einblicke in die Wirkungsweise von Propaganda.

"Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich muss immer noch an den Dschihad denken."

Warum radikalisieren sich Jugendliche, die in Österreich, Deutschland oder Frankreich aufwachsen?

Der in St. Johann aufgewachsene Wiener Streetworker Fabian Reicher gewährt in seinem Buch Einblicke in das Leben Jugendlicher, die unter dem Einfluss des Islamischen Staates stehen. Was wirkt so anziehend auf die jungen Menschen? Das sind Fragen, die sich vor allem Eltern oder Pädagogen stellen. Der Sozialarbeiter Fabian Reicher schreibt gemeinsam mit der Journalistin Anja Melzer in seinem Buch "Die Wütenden" über langjährige Erfahrungen und geben authentische Einblicke in die Wirkungsweise der Propaganda des sogenannten Islamischen Staates und ihre Anziehungskraft auf europäische Jugendliche.

Reicher (Sohn des ehemaligen Gymnasiumsprofessors Richard Reicher) hat an der FH Campus Wien studiert und war sechs Jahre als Streetworker in Wien bei der mobilen Jugendarbeit "Back Bone 20", im 20. Wiener Gemeindebezirk tätig. 2017 wechselte er zur "Beratungsstelle Extremismus" im Bereich der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit. Dort war er am Pilotprojekt "Ausstiegsprogramm aus dem Jihadismus" beteiligt. Der Sozialarbeiter ist Mitbegründer mehrerer Online-Streetwork-Initiativen, hält Vorträge in Hochschulen und gibt Workshops und Vorträge zu den Themen Extremismus- und Radikalisierungsprävention. Am 21. Februar 2022 erschien Fabian Reichers Buch: "Die Wütenden - Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen", verlegt im Westend Verlag.

Heute Donnerstag, 29. September, stellt er in der kultur:plattform in St. Johann gemeinsam mit der Co-Autorin Anja Melzer, sein Buch vor. Er gibt auch Einblick in die "Pädagogik der Wütenden".

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Eintritt frei.