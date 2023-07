Sieben prächtige Prangstangen in Muhr

Mühevoll haben zahlreiche Familien wieder Blüten gepflückt, um sie dann mittels Girlanden auf die Prangstangen zu binden. Traditionell am 29. Juni, am "Peter-und-Paul-Tag", wird in der Nationalparkgemeinde Muhr zum Prangtag geladen. Hunderte Besucher wollten auch heuer wieder das farbenprächtige Blütenmeer sehen. Am Nachmittag folgte ein gemütlicher Ausklang inklusive Samsonumzug. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Trachtenmusikkapelle Muhr. Im Gottesdienst erhielt Pfarrer Peter Schwaiger musikalische Unterstützung vom Kirchenchor Muhr.