Musikerinnen brechen zur Tournee auf

Silvia Spinnatos Frauenorchester reist erstmals nach Italien.

Das von Silvia Spinnato gegründete und geleitete Frauenorchester geht erstmals auf Tour. Die Dirigentin, die Ende des Vorjahrs mit dem Förderpreis des Kulturfonds der Stadt Salzburg ausgezeichnet worden ist, setzt damit einen Meilenstein für ihr mutiges Projekt. Bevor das FSOA (Female Symphonic Orchestra Austria) zu Konzerten nach Italien aufbricht, hat es sein Programm dafür am Mittwochabend im Odeïon Salzburg vorgestellt. Am Freitag ist ein Auftritt im Theater von Piacenza, am Samstag ein Konzert im Teatro comunale in Modena angesetzt.

