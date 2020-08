Ein sing- wie bergsteigefreudiger Kardinal schuf ein Pionierwerk des österreichischen Historismus.

Um winzige Fehlstellen in einer außergewöhnlichen, von einer Sizilien-Reise inspirierten Malerei auszubessern, hat die Restauratorin Maria Gstrein die Farbe mit Schmutzwasser vom Pinselwaschen angerührt - in der Fachsprache "acqua sporca" genannt. So fügt sich neue Farbe fast unmerklich in die ...