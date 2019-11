Bergfilme erzählen meist in spektakulären Bildern von übermenschlichen Anstrengungen. Ein Salzburger legt einen Gegenentwurf vor.

Die Aktion erfolgte unmittelbar. Per SMS hatte Philip Brugger abends zwei Arbeitskollegen informiert: "Schaut so aus, als ginge es morgen am Kapuzinerberg zum Skifahren. Seid ihr dabei?" Tags darauf machte sich das Trio daran, diese ungewöhnliche Skitour mitten in der ...