SN-Journalist Josef Bruckmoser mit René-Marcic-Preis ausgezeichnet

Josef Bruckmoser ist René-Marcic-Preisträger 2019. Die Auszeichnung wird für überragende publizistische Leistungen verliehen, die im Land oder von Salzburgern erbracht werden.

"Josef Bruckmoser hat in seiner Arbeit nicht die schnelle Nachricht, sondern die Wahrheit im Fokus. Er hat es geschafft, sich mit den großen Fragen wie Glaube, Gesundheit und Wissenschaft zu beschäftigen", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Montag bei der Verleihung in der Residenz.

Die nach dem österreichischen Publizisten und Rechtsphilosophen benannte Landesauszeichnung ist mit 6100 Euro dotiert. Die Zuerkennung erfolgt auf Vorschlag einer Fachjury und durch einen Beschluss der Salzburger Landesregierung. Der Preis wurde 1979 erstmals vergeben.

Die Jury würdigt mit ihrer diesjährigen Entscheidung das Lebenswerk von Bruckmoser, das für Qualitätsjournalismus stehe, denn, so Vorsitzender Michael Schmolke: "Die Jury war sich einig, dass der Endverbraucher, der Leser, dem Journalisten Bruckmoser Vertrauen schenken kann. Denn er hat seinerseits den ihm zufließenden Quellen nur dann Vertrauen geschenkt, wenn sie seiner Prüfung standhielten. Daraus ist seine ganz persönliche Glaubwürdigkeit erwachsen. Eine gute Eigenschaft in einer Zeit, wo unsichere Quellen wieder fröhliche Urständ feiern."

"Es ist für mich eine große Ehre und ein besonders würdiger Abschluss meiner journalistischen Laufbahn, dass die Jury mir den René-Marcic-Preis zuerkannt hat", freut sich Preisträger Bruckmoser. In Zeiten von Fake News und zweifelhafter Informationsflut sei es für verantwortungsbewusste Redakteure von großer Bedeutung, dass journalistische Qualität auch öffentlich wahrgenommen und gewürdigt wird. Den Verantwortlichen der Salzburger Nachrichten dankte der Preisträger dafür, "dass ich genau zur richtigen Zeit bei der richtigen Zeitung arbeiten durfte. In keiner anderen deutschsprachigen Tageszeitung wäre es möglich gewesen, so viel von meinem Lebensthema einzubringen: Ein zeitgemäßes und dialogisches Verständnis von Religion".



Theologe, Wissenschaftsjournalist und Buchautor

Bruckmoser wurde 1954 in Michaelbeuern geboren und wohnt in Salzburg. Er ist Theologe, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Er war 30 Jahre lang (von 1. März 1989 bis 28. Februar 2019) Redakteur der "Salzburger Nachrichten", zuletzt als Leiter der Redaktion Wissenschaft/Gesundheit/Religion. Bruckmoser hat zahlreiche Berichte, Reportagen und Interviews zu philosophischen und weltanschaulichen Themen verfasst. Derzeit ist er ständiger freier Mitarbeiter der SN für die Wochenend-Seite "Geist & Welt".



Nachwuchs-Preis zum Jubiläum

"Zum 40-Jahre-Jubiläum dieser Auszeichnung wird nun ein zusätzlicher Preis für Nachwuchs-Journalistinnen und -Journalisten in Höhe von 3.500 Euro eingeführt. Dieser wird alternierend zum bisherigen vergeben, erstmals im nächsten Jahr. Ziel ist es, Talente zu fördern und ihren Einstieg in die Branche zu unterstützen. Im Fokus steht auch hier die journalistische Exzellenz - unabhängig davon, auf welcher Plattform die Arbeiten veröffentlicht werden."

Quelle: SN