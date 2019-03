Thomas Wizany stellt in der Bachschmiede aus und beschäftigt sich nebenbei mit Leopold Mozart.

Chronologisch sortiert hängt Thomas Wizany Dutzende Zeichnungen in der Bachschmiede auf. 60 Karikaturen, die in den vergangenen zwei Jahren in den "Salzburger Nachrichten" erschienen sind, stellt der Salzburger ab Donnerstag aus. Der Karikaturist zeigt Bilder zu "Man trägt wieder Kurz ...