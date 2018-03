Snow Jazz setzt auf junge Klänge und Livestream

Die 17. Ausgabe des Gasteiner Jazzfestivals versammelt von 8. bis 18. März hochkarätige Jazzformationen auf Skihütten, in Hotels und in der zentralen Spielstätte Sägewerk. Das Eröffnungskonzert am Freitagabend wird erstmals auf Facebook live gestreamt.

SN/snow jazz gastein/antonia renner Das Wiener Trio Edi Nulz gastiert am 14. März im Grand Hotel de l’Europe. SN/snow jazz gastein „The Max Boogaloos“ präsentieren ihre Funk-Performance auf Gasteiner Skihütten. SN/snow jazz gastein Das Trio Vein holt sich Verstärkung vom Aarhus Jazz Orchestra (16.3.). SN/snow jazz gastein/saidnader Organist Raphael Wressnig gestaltet das Eröffnungskonzert am 8. März im Sägewerk. SN/snow jazz gastein Das Trio „Brönnimann & Cissokho & Hason“ verbindet Europa, den Senegal und die Levante (10.3.). SN/snow jazz gastein/julia wesely Die Jazz Big Band Graz bestreitet das Festivalfinale am 17. März.