Sommer in der Stadt: Viel Kultur fürs leere Börserl

Die Kulturstätten haben zwar Sommerpause, dennoch tut sich auch abseits der Festspiele einiges. Freiluftiges gibt's oft bei freiem Eintritt.

Vom ÖBB-Kultur-Express am Bahnhofsvorplatz bis zum Sunset Kino beim Künstlerhaus locken viele Veranstaltungen bei freiem Eintritt.

Vom Straßentheater bis zum Open-Air-Kino hat der Sommer in der Stadt Kulturfreunden einiges zu bieten - und das gratis. Im Folgenden sind einige der Highlights aufgelistet.



Festspielnächte & Fest zur Festspieleröffnung

Am 20. Juli eröffnen die Salzburger Festspiele mit ihrer Reihe "Ouverture Spirituelle". Zum Auftakt findet am 22. und 23. Juli das beliebte Fest zur Festspieleröffnung bei freiem Eintritt statt. Wer keine der kostenlosen Zählkarten ergattert hat: Es gibt auch Programmpunkte ohne Zutrittsbeschränkungen. Festspielproduktionen auf Kinoleinwand bieten erneut die Siemens-Festspielnächte von 22. Juli bis 27. August täglich am Kapitelplatz. Eintritt frei. www.salzburgerfestspiele.at.





ÖBB-Kultur-Express am Bahnhofsvorplatz

Direkt vor dem Hauptbahnhof gibt es noch an zwei Terminen Spiel und Spaß von 12 bis 15 Uhr und Kultur ab 14 Uhr: Am Samstag, 22. Juli, laden die Squeezed Peaches zu einer Hula-Hoop-Performance, am Freitag, 28. Juli, gibt's Kabarett mit Ina Jovanovic und Peter Panierer. Eintritt frei. Nur bei Schönwetter!

Acoustic Summer in der Rockhouse Bar

Bis Ende August lädt die Rockhouse Bar (fast) jeden Mittwoch ab 18 Uhr zum akustischen Konzertgenuss bei freiem Eintritt. Ein bis zwei Acts treten pro Termin auf. Der Outdoorbereich lockt mit Bar, Grillstation, Liegestühlen, Palmen und mehr. Programm unter: www.rockhouse.at



Sommerkino der Stadt Salzburg

Noch vier Mal findet das Sommerkino der Stadt Salzburg an zwei Standorten statt. Auch hier gilt: Eintritt frei, nur bei Schönwetter. Das Programm im Detail: Dienstag, 25. Juli, im Volksgarten: Glück auf einer Skala 1-10; Dienstag, 1. August, im Volksgarten: Die Küchenbrigade; Dienstag, 8. August, am Salzachsee: Namaste Himalaya; Montag, 14. August, im Volksgarten: Sonne. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn mit Beginn der Dämmerung um 20.30 Uhr.

Straßentheater der Salzburger Kulturvereinigung

Noch bis 6. August tourt der Theaterkarren des Salzburger Straßentheaters mit der Komödie "Die Niere" in der Inszenierung von Georg Clementi durch Stadt und Land. Eintritt frei, Spenden sind erbeten. Termine unter: www.kulturvereinigung.com



Arkadenkultur im m32 auf dem Mönchsberg

Die Arkadenkultur wechselte im vierten Jahr ihren Veranstaltungsort: Jeden Sonntagabend bis 10. September kann man nun im Restaurant m32 ab 18 Uhr Musik und Literatur von heimischen Künstlerinnen und Künstlern genießen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Programm unter: arkadenkultur.at

OK Oskar Festival der summer academy

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Sommerakademie für bildende Kunst gibt es noch bis September ein buntes Rahmenprogramm bei freiem Eintritt - vom kuratierten Musikprogramm im Zwergelgartenpavillon bis zu Ausstellungen, Workshops und Künstlergesprächen. Mehr unter: www.summeracademy.at

Sunset Kino vor dem Künstlerhaus

Kunstaffine kommen beim Sunset Kino des Kunstvereins auf ihre Rechnung. Kuratoren moderieren die Vorführungen. Immer mittwochs bis 16. August, ab 21 Uhr. Eintritt frei. Bei Schlechtwetter im Künstlerhaus.