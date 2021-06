Sommerausstellung in St. Gilgen zeigt Alfred Gerstenbrand

Mit Gespür für die Situation und viel Humor hat der Maler Alfred Gerstenbrand seine Reiseeindrücke festgehalten. Dem Wahl-St. Gilgener ist im Museum Zinkenbacher Malerkolonie eine Ausstellung gewidmet.

Die Sommerausstellung 2021 im Museum Zinkenbacher Malerkolonie in St. Gilgen präsentiert den Künstler Alfred Gerstenbrand (1881 - 1977) sowie jene Kunstwerke, die während seiner zahlreichen Reisen entstanden sind.

Diese Reisen führten Gerstenbrand schon bald nach der Jahrhundertwende in viele Länder Europas, in den Orient sowie auf andere Kontinente. Auf all diesen Reisen entstanden Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen, Aquarelle und kleinformatige Ölbilder. Gerade seine Karikaturen zeugen von besonderem Einfühlungsvermögen, von Beobachtungsgabe und Humor sowie der Fähigkeit, mit wenigen Strichen die ...