Sommerkino: Wo man in Salzburg Filme unter freiem Himmel schauen kann

Sommerkino am Salzachsee.

In der Salzburger Altstadt flimmern beim Sternenkino von 23. Juni bis 2. Juli insgesamt zwölf Filme über die Leinwand. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr, die Familienfilme werden um 17 Uhr gezeigt - bei jedem Wetter. Der Eintritt ist frei und vor Ort gibt es Getränke und Streetfood.

Kino am Kapitelplatz in der Altstadt.





Das Trumer Sommerkino

Zum elften Mal findet heuer das Sommerkino am Gelände der Trumerbrauerei statt. Von 6. Juli bis 10. August wird bei Schönwetter jeden Donnerstag ein Film gezeigt. Einlass ist ab 19 Uhr, Vorstellungsbeginn ab etwa 21 Uhr. Für alle, die die Zeit bis dahin überbrücken möchten, gibt es die Möglichkeit um 20 Uhr an einer Brauerei-Führung teilzunehmen. Der Eintritt kostet 10 Euro bzw. 5 Euro für Kinder bis 12 Jahre.

Datum Film Donnerstag, 6. Juli Griechenland Donnerstag, 13. Juli Der Fuchs Donnerstag, 20. Juli Sterne unter der Stadt Donnerstag, 27. Juli Book Club 2 Donnerstag, 3. August Rumba Therapie Donnerstag, 10. August Halbmännerwelt

Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour

Das Ö3 Silent Cinema macht auch in Salzburg an sieben Locations halt. Jeder Zuseher bekommt Funk-Kopfhörer und kann Lautstärke, sowie Sprache auswählen. Welcher Film gezeigt wird, das bestimmen die Zuschauer: Es gibt ein Online-Voting und zwei Wochen vor der Veranstaltung wird der Film bekannt gegeben. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Datum Uhrzeit Ort Freitag, 9. Juni 21.15 Uhr Strandbad Mattsee Samstag, 10. Juni 21.15 Uhr Strandbad Mattsee Samstag,1. Juli 21.15 Uhr Badesee Eben im Pongau Freitag, 14. Juli 21.15 Uhr Saalfelden Nordic Park Samstag, 29. Juli 21.00 Uhr Burghügel Wagrain Freitag, 4. August 20.45 Uhr Gwandhaus Park Freitag, 11. August 20.45 Uhr Saalfelden Nordic Park Montag, 14. August 20.30 Uhr Kleinarl Fußballplatz Freitag, 1. September 20.00 Uhr Gwandhaus Park

Sommerkino am Brunnenplatz in Hof

Das Sommerkino in Hof findet an zwei Terminen bei Schönwetter statt. Filmstart ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Datum Uhrzeit Film Mittwoch, 26. Juli 21 Uhr Griechenland Mittwoch, 9. August 21 Uhr I Wanna Dance With Somebody

Open Air Movie Night im Kavalierhaus Klessheim

Die "Open Air Movie Night" findet am 22. Juni statt, Filmbeginn ist 21 Uhr. Der Filmtitel wird noch bekannt gegeben. Die Tickets sind ab 12,95 Euro erhältlich. Besucher können außerdem Picknickkörbe für Zwei reservieren, um 78 Euro.

Datum Uhrzeit Film Donnerstag, 22. Juni 21 Uhr wird noch bekannt gegeben. Donnerstag, 24. August 21 Uhr wird noch bekannt gegeben.

Open-Air-Kino in Seekirchen

Von 4. Juli bis 29. August gibt es in Seekirchen ein Freiluftkino. Die Filme starten jeden zweiten Dienstag um 21 Uhr am Stadtplatz oder im Strandbad. Bei der European Outdoor-Filmtour laufen am 14. August acht Abenteuer-Kurzfilme. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Datum Uhrzeit Ort Film Dienstag, 4. Juli 21.15 Uhr Stadtplatz Seekirchen Online Abstimmung Dienstag, 18. Juli 21.15 Uhr Strandbad Seekirchen Geschichten vom Franz Dienstag, 1. August 21 Uhr Strandbad Seekirchen Traktorkino: Guglhupfgeschwader Dienstag, 14. August 20.30 Uhr Strandbad Seekirchen European Outdoor Film Tour Dienstag, 29. August 20.30 Uhr Stadtplatz Seekirchen Avatar 2: The Way Of Water

Plusregion Flimmerkiste in Köstendorf, Neumarkt und Straßwalchen

Die "Plusregion Flimmerkiste" findet zwischen 12. Juli und 30. August an fünf Terminen und fünf unterschiedlichen Plätzen statt. Der Eintritt kostet acht Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Am 4. August gibt es passend zur langen Einkaufsnacht in Neumarkt unter dem Motto "Spanien" den Film "Vier Wände für Zwei" bei freiem Eintritt zu sehen.

Datum Uhrzeit Ort Film Mittwoch, 12.Juli 21 Uhr Strandbad Neumarkt am Wallersee Oskars Kleid Freitag, 21. Juli 21 Uhr Unter den Linden, Straßwalchen I Wanna Dance With Somebody Freitag, 4. August 21 Uhr Stadtplatz Neumarkt am Wallersee Vier Wände für zwei (Eintritt frei) Mittwoch, 16.8.2023 20.30 Uhr Dorfzentrum Köstendorf Griechenland Mittwoch, 30.8.2023 20.30 Uhr Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen Der Fuchs

Burg Hohenwerfen

Ein besonderer Ort für ein Open-Air-Kino ist die über 900 Jahre alte Burg Hohenwerfen. Bei Schönwetter wird am Freitag, dem 4. August der Burghof zum Kinosaal.