Sommerlicher Kunsttempel in Lofer: Das Chaos hat seinen eigenen Gott

Helga Rabl-Stadler sprach wie so oft eine Wahrheit an. Nämlich, dass Kunst systemrelevant ist. In diesem Fall trifft das übrigens auf zehn Kunstschaffende und eine Tischlerwerkstatt zu.

Damit hatte der Rechenmacher nicht rechnen können. Nämlich, dass auf der Zielgeraden der Herzrhythmus Probleme bereiten könnte. Deshalb ist er im Spital und die finalen Handgriffe erledigten andere. Alles Gute auf diesem Wege dem Rechenmacher Andreas Schmiderer aus Lofer. Er gestaltete seine im August wegen Betriebsurlaubs ungenutzte Werkstatt in einen Kunsttempel um. Zehn Künstlerinnen und Künstler aus den Saalachtaler Gemeinden Lofer, St. Martin und Unken präsentieren hier ihre Arbeiten. Schmiderer: "Im Zuge der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins ...