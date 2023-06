Sommerszene eröffnet: Wie reagieren Geschundene?

Die Sommerszene eröffnet mit einem Tanz eines sich kraftvoll aufbäumenden Kollektivs.

Sind die Tänzer erschrocken? Als das Satzfragment "come out to show them" (herauslassen, um es ihnen zu zeigen) infolge myriadenhafter Wiederholung zu einem musikalischen Leitmotiv verschmolzen ist und die 21 Tänzer dazu mittels scheinbar endlos wiederholter kraftvoller Bauchtanzdrehung ein Kollektiv geformt haben, zuckt eine Tänzerin zurück, als wäre sie erschrocken. Dieses winzige Zucken wiederholt sich - bei der einen Tänzerin, dann bei anderen. Und das Kollektiv findet neue Details, während sich das Leitmotiv in gleichsam zwei Tonspuren aufgeteilt hat, eine ...