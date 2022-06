Der Nachlass und die Erben: "Wer will das ganze Zeug noch haben?"

Mit einer Lesung und einer Ausstellung spürt ein Salzburger Paar der Frage nach, was den Tod überdauert. Zugleich kommt es zu einem spannenden Treffen.

Die beiden Frauen sind miteinander vertraut wie Seelenverwandte, obwohl sie einander noch nie persönlich begegnet sind. Nur ein einziges Mal haben sie am Telefon miteinander gesprochen und beidseits neugierig gelauscht, wie die Stimme jener Frau klingt, die nach 250 per E-Mail ausgetauschten Briefen und Nachrichten zur Freundin geworden ist. Mit Spannung sehen die Autorin und Psychoanalytikerin Ruth Mätzler und die deutsche Schriftstellerin Eva Sichelschmidt ihrem ersten persönlichen Treffen in Salzburg am 10. Juni entgegen. Der Ort steht fest: die Galerie ...