St. Michael: Tradition steht bei Krampussen an erster Stelle

Im Herbst 2020 hat die Krampusgruppe St. Michael einen alten "Troadkasten" angekauft. Mit viel Liebe fürs Detail wurde das zweistöckige Holzkonstrukt in der Glashütte aufgestellt.

Die Aufrechterhaltung des Brauchtums steht für die Krampusgruppe St. Michael an oberster Stelle. Aus diesem Grund ist Obmann Markus Ferner, auch Referent für Krampusbrauch innerhalb der Lungauer Volkskultur, um die Krampuszeit in den Volksschulen unterwegs: "Ich erkläre den Kindern den Unterschied zwischen Krampus und Percht." Und: "Am wichtigsten in der Gruppe ist der Nikolaus. Er soll klar im Vordergrund stehen", sagt der 39-Jährige.

Damit das Thema Krampus ganzjährig zum Angreifen ist, hat die Krampusgruppe St. Michael einen alten ...