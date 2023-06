St. Peter feiert einen Kenner der Liturgie

Anlässlich seines Abschieds vom Liturgischen Institut wurde Pater Winfried Bachler OSB für seine Verdienste geehrt.

Ein außergewöhnlicher Mönch von Stift St. Peter wurde am Dienstagabend für viele Verdienste gewürdigt. Nach einer Vesper in der Stiftskirche lud Erzabt Korbinian Birnbacher in die Prälatur, um Pater Winfried Bachler OSB zu ehren. Anlass war - infolge der Vollendung des 75. Lebensjahres - dessen Abschied vom Liturgischen Institut, in dem er fünfzig Jahre lang gewirkt hat.

Erzabt Korbinian dankte für diese "große, lange Lebensaufgabe" und für "unaufgeregten, gelassenen, aber konsequenten und beharrlichen Dienst". Pater Winfried sei eine ...